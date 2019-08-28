https://static.news.ru/photo/8be33352-c97e-11e9-b663-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: РИА Новости

Журналист Кирилл Вышинский был освобождён из-под стражи на Украине, так как войдёт в список для обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Главный редактор РИА Новости — Украина «будет идти на обмен», поэтому в его отношении была изменена мера пресечения, сообщает « Интерфакс — Украина » со ссылкой на информированный источник.

Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда, — приводит агентство слова собеседника.

Как писал News.ru, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене. 17 мая 2018 года он был арестован Херсонским городским судом.

Сам Вышинский неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о своей невиновности. Он подчёркивал, что не согласен на обмен с находящимися на территории России украинскими заключёнными, так как виновным себя не считает. Суд продлевал ему меру пресечения, в общей сложности журналист провёл под арестом более года.

28 августа 2019 года Вышинский был освобождён под личное поручительство. Теперь он по первому требованию обязан являться в суд или к следователю. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под стражи шагом на пути к справедливости в его отношении.