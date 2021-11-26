СМИ впервые опубликовали фото первой леди Туркменистана
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
15:50, 28 ноября 2021
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Первая леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедова впервые попала в объектив фотокамер. Турецкие СМИ сфотографировали её в Ашхабаде, где прошли переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В туркменских средствах массовой информации фото Бердымухамедовой не опубликованы. В телерепортаже супруга Бердымухамедова попала в кадр, когда велись съёмки банкета, но внимание на ней оператор не акцентировал.
Гурбангулы Бердымухамедова часто показывают в телерепортажах в окружении детей и внуков, но его супруга всегда оставалась за кадром.
В декабре 2020 года внутреннее убранство резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво впервые попало в объектив телекамер. Кадры интерьера были продемонстрированы в передаче тележурналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».
В видео, снятом перед началом пресс-конференции, показано, как Путин входит со двора в здание, затем долго идёт по коридорам своей резиденции. Рядом с ним идёт помощник. На стенах коридора висят картины, везде установлены рециркуляторы воздуха, стоят удобные белые кресла.