СМИ впервые опубликовали фото первой леди Туркменистана

Первая леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедова впервые попала в объектив фотокамер. Турецкие СМИ сфотографировали её в Ашхабаде, где прошли переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В туркменских средствах массовой информации фото Бердымухамедовой не опубликованы. В телерепортаже супруга Бердымухамедова попала в кадр, когда велись съёмки банкета, но внимание на ней оператор не акцентировал.

Turkish President Recep Tayyip ErdoÄan @RTErdogan has met with his Turkmen counterpart Gurbanguly Berdimuhamedov in the Turkmen capital of Ashgabat. #Turkey #Turkmenistan pic.twitter.com/HdYmDcXg3z — Zaher Dowran (@ZaherDowran1) November 27, 2021

Гурбангулы Бердымухамедова часто показывают в телерепортажах в окружении детей и внуков, но его супруга всегда оставалась за кадром.

В декабре 2020 года внутреннее убранство резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво впервые попало в объектив телекамер. Кадры интерьера были продемонстрированы в передаче тележурналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

В видео, снятом перед началом пресс-конференции, показано, как Путин входит со двора в здание, затем долго идёт по коридорам своей резиденции. Рядом с ним идёт помощник. На стенах коридора висят картины, везде установлены рециркуляторы воздуха, стоят удобные белые кресла.