Владелец Ever Given опроверг слухи о планах вызволить корабль в субботу

https://static.news.ru/photo/58c9f6e8-8e3c-11eb-8051-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority

Японская компания Shoei Kisen, владеющая контейнеровозом Ever Given, опровергла информацию о планах вызволить корабль, севший на мель в Суэцком канале, к вечеру субботы, 27 марта. Как передаёт Reuters, в компании заявили, что продолжаются работы по освобождению судна, но называть сроки преждевременно.

Допускается вероятность, что гигантский корабль смогут вернуть на курс лишь через несколько недель. Работы осложняются нестабильными погодными условиями. В настоящее время идёт удаление песка из-под носовой части контейнеровоза. Планируется убрать порядка 20 тысяч кубометров песка.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как писал NEWS.ru, Анкара предлагает Египту свою помощь в восстановлении судоходства в Суэцком канале. Об этом заявил министр транспорта Турции Адиль Караишмайоглу. Он отметил, что в случае согласия египетских властей к месту инцидента будет направлено турецкое судно Nene Hatun. По словам министра, оно является одним из немногих в мире, которые могут помочь в устранении проблемы.