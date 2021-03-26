Владелец Ever Given опроверг слухи о планах вызволить корабль в субботу

Японская компания Shoei Kisen, владеющая контейнеровозом Ever Given, опровергла информацию о планах вызволить корабль, севший на мель в Суэцком канале, к вечеру субботы, 27 марта. Как передаёт Reuters, в компании заявили, что продолжаются работы по освобождению судна, но называть сроки преждевременно.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Как писал NEWS.ru, Анкара предлагает Египту свою помощь в восстановлении судоходства в Суэцком канале. Об этом заявил министр транспорта Турции Адиль Караишмайоглу. Он отметил, что в случае согласия египетских властей к месту инцидента будет направлено турецкое судно Nene Hatun. По словам министра, оно является одним из немногих в мире, которые могут помочь в устранении проблемы.