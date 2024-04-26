Haber Global: Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США из-за изменений в своей программе, сообщил телеканал Haber Global, ссылаясь на источники. При этом официальной информации о переносе визита пока нет.

Также об отмене визита Эрдогана в США 9 мая написало Reuters. Агентство ссылается на неназванного турецкого чиновника. Причина переноса встречи лидеров Турции и США не уточняется.

Газета Hurriyet ранее сообщала, что подготовка к визиту Эрдогана в Вашингтон продолжается и распоряжения об отмене не поступало. Однако некоторые политические группы в США высказались против визита турецкого лидера после его встречи с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Они опасались, что это может негативно сказаться на поддержке, оказываемой президентом США Джо Байденом.

До этого президент Турции подтвердил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Анкару. Турецкий лидер добавил, что дата пока не определена. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты между Путиным и Эрдоганом готовятся и возможны в обозримой перспективе. По его словам, точные сроки пока не назначены.