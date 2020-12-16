СМИ: вертолёт береговой охраны Алжира рухнул в Средиземное море

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Военный вертолёт береговой охраны Алжира потерпел крушение на севере страны. Техника рухнула в Средиземное море. По данным СМИ, ЧП произошло восточного побережья провинции Типаза.

По предварительной информации, один офицер погиб. Он находился на борту. Спасатели уже начали операцию по обнаружению остались возможных пострадавших, оказавшихся в вертолёте в момент инцидента. Точные причины катастрофы пока неизвестны, передаёт телеканал Al Arabiya.

Накануне в РФ вертолёт Ми-8Т, выполнявший рейс из Нягани (Ханте-Мансийский автономный округ) по заданию санитарной авиации, вскоре после подъёма в воздух вынужден был вернуться в пункт вылета из-за неполадок в двигателе. На борту было восемь пассажиров, сообщает Сургутская транспортная прокуратура. Пилот заметил неисправность правого двигателя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами аварии в бразильском штате Минас-Жерайс стали 17 человек, 23 человека получили ранения. Трагедия произошла в 100 километрах от города Белу-Оризонти. Перевозивший пассажиров автобус следовал по маршруту Мата-Гранде — Сан-Паулу. Длина пути составляет около 2300 км. Он упал примерно с 35-метровой эстакады на железнодорожные пути. В результате 12 человек умерли на месте, ещё 29 были госпитализированы.