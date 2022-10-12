СМИ в США указали на слабость ВСУ после российских ударов FT: ракетный удар России по территории Украины показал слабость ПВО ВСУ

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Ракетный удар России по территории Украины продемонстрировал слабость противовоздушной обороны ВСУ. Об этом пишет издание Financial Times с ссылкой на мнения анонимных западных и украинских чиновников и военных экспертов. Собеседники издания полагают, что недостаток средств ПВО в настоящее время является одной из главных проблем для Украины.

Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что ее недостаточно для защиты такой большой страны, при том, что ракеты могут прилететь с множества направлений, — рассказал один из собеседников издания.

Также эксперты не исключили, что Киеву пришлось направить часть средств ПВО на линию соприкосновения. В результате тыл оказался оголен. Тем не менее, фактом остается то, что Украина ограничена в дальнобойных, высокоточных системах и ей необходимо больше ПВО.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.