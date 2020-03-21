Китайские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на людях.
По данным журналистов газеты Global Times, вакцина
Сообщается, что добровольцам будут введены антитела. После этого медики будут смотреть, появился ли у людей иммунитет к вирусу. Для испытания вакцины было создано три группы. В каждой из них — по 36 человек из города Ухань, в возрасте от 18 до 60 лет. Медики поместят их на карантин и будут наблюдать за их состоянием.
NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о разработке в мире около 20 вакцин от коронавируса. Первые клинические испытания уже запланированы. В ВОЗ подчеркнули, что тестирование вакцины должно быть проведено с соблюдением всех мер предосторожности.
Всего в мире коронавирусом заболели 277 736 человек, поправились 91 096, умерли 11 513 пациента. В России зарегистрировано 254 случая коронавирусной инфекции.
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