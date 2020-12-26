СМИ: в Ираке задержан экстремист, намеревавшийся подорвать себя в Багдаде

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Силы безопасности Ирака арестовали мужчину, который планировал совершить террористический акт в Багдаде во время новогодних праздников. Об этом сообщило Агентство национальной безопасности страны.

По данным телеканала Al-Sumaria, экстремист намеревался подорвать себя в иракской столице. Его арестовали в числе четырёх человек в результате оперативных действий разведывательных служб по обезвреживанию террористической ячейки в провинциях Дияла и Салах-эд-Дин.

Удалось обезвредить террористическую ячейку и арестовать четырех человек, в том числе террориста-смертника, который планировал подорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде, — передаёт телеканал заявление агентства.

В ходе допроса арестованные сознались, что намеревались устроить террористический акт в Багдаде. По их словам, они «получили инструкции дестабилизировать» обстановку в столице на Новый год и Рождество.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в начале декабря 2020 года в иракской провинции Анбар силовики задержали высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом рассказал журналистам официальный представитель главнокомандующего Вооружёнными силами страны Яхья Расул.