СМИ: в Ираке задержан экстремист, намеревавшийся подорвать себя в Багдаде

Силы безопасности Ирака арестовали мужчину, который планировал совершить террористический акт в Багдаде во время новогодних праздников. Об этом сообщило Агентство национальной безопасности страны.
По данным телеканала Al-Sumaria, экстремист
Удалось обезвредить террористическую ячейку и арестовать четырех человек, в том числе террориста-смертника, который планировал подорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде, — передаёт телеканал заявление агентства.
В ходе допроса арестованные сознались, что намеревались устроить террористический акт в Багдаде. По их словам, они «получили инструкции дестабилизировать» обстановку в столице на Новый год и Рождество.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в начале декабря 2020 года в иракской провинции Анбар силовики задержали высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом рассказал журналистам официальный представитель главнокомандующего Вооружёнными силами страны Яхья Расул.