Российский предприниматель Роман Абрамович посещал Киев для активизации переговорного процесса между РФ и Украиной. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на осведомлённые источники. По их данным, миллиардер приезжал, чтобы «обсудить способы оживления переговоров».

Издание сообщает , что в рамках поездки Абрамович встречался с представителями украинской стороны и обсуждал с ними варианты интенсификации переговорного процесса. При этом не уточняется, когда именно визит бизнесмена в Киев мог иметь место. Журналистам издания не удалось получить комментарии представителей Абрамовича или украинской стороны по данному вопросу.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Руководителем российской делегации является помощник президента РФ Владимир Мединский. Ря встрел прошли в Белоруссии, также стороны общались по видеосвязи, ещё один тур переговоров состоялся в Стамбуле. 12 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что Киев вернул этот процесс в тупиковую ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Абрамович не является официальным участником российской делегации, но привлечён для обспечения контактов между Москвой и Киевом.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».