СМИ узнали, за что офицеры ВСУ угрожали расстрелом новобранцам РИА Новости: офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинский военнопленный рассказал РИА Новости о том, что офицеры стоящей под Авдеевкой 53 бригады ВСУ под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций. При этом, по словам бойца, перед тем, как оказаться на передовой, он прошел лишь двухдневный курс подготовки.

Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: «Будем стрелять»... Хотел пойти в отказ... Срок большой дают. Сказали, что через суд — от 7 до 10 лет, — рассказал пленный.

По его словам, вместе с сослуживцами его отправили на передний край укрепрайона и вскоре точку начали брать штурмом. Попытки сопротивления ни к чему не привели и все бойцы решили сдаться в плен российским войскам. Это произошло в районе населенного пункта Водяное на Авдеевском направлении в первой декаде марта 2023 года.

Ранее сдавшийся в плен солдат ВСУ сообщил, что украинские военные отправляются на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Англии. По словам солдата, он и его группа прошли 21-дневное обучение в Великобритании, включающее в себя медицину, инженерные работы, боевые действия в городской и лесной местности.