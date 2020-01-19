https://static.news.ru/photo/f24bfc72-3a36-11ea-8826-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские СМИ узнали, сколько президент Владимир Зеленский заплатил за номер в отеле в Омане. Семья Зеленского во время поездки жила в пятизвёздочной гостинице Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат.

Президентский люкс в отеле стоит 135 тыс. гривен или $5,6 тыс. Номер, где жил президент, находится на восьмом этаже, из него открывается вид на море, сообщает Четвёртый канал.

Зеленского с семьёй заметили в Омане в начале января. Изначально говорилось, что он поехал на отдых, но официальные представители администрации заявили, что Зеленский проводит переговоры с местными чиновниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поездка Владимира Зеленского с семьёй на отдых в Оман сбила с толку разведку США. Как рассказал украинский дипломат Константин Елисеев, украинскому президенту позвонил государственный секретарь США Майкл Помпео, чтобы узнать, что он делает в Омане.