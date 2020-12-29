СМИ узнали, с кем танцевал Лукашенко на балу для молодёжи

https://static.news.ru/photo/9bd6779a-4a26-11eb-aba8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко с юной незнакомкой стал предметом бурных обсуждений в Сети. Видео из Дворца независимости собрало тысячи просмотров и вызвало немалый интерес публики.

Белорусские журналисты нашли аккаунт девушки, которая стала партнёршей белорусского лидера, и расспросили о её впечатлениях от танца с президентом. Танцевала с Александром Лукшенко уроженка города Борисов Ольга Петрович. Девушка учится на третьем курсе факультета лесного хозяйства БГТУ, пишет издание «Наша Нива». Она даже была участницей конкурса красоты «Мисс Беларусь».

Ольга — староста группы, она живёт в студенческом общежитии, увлекается теннисом. Подруги охарактеризовали её как добрую подругу, которая всегда готова прийти на помощь. Ольга Петрович призналась, что сама пригласила президента на танец.

Он не отказал — танцует хорошо. Танцевали вальс, говорили о бале, какая торжественная обстановка, какие танцоры и как они прекрасно выглядят и стараются, — рассказала девушка в интервью изданию.

Студентка осталась в восторге от бала. Она назвала его «незабываемым событием», к которому сама готовилась в течение месяца. Что касается политических взглядов, девушка сообщила, что «сохраняет нейтралитет».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в новогоднем балу для молодёжи. Мероприятие было организовано во Дворце Независимости, который является резиденцией главы государства.