СМИ узнали, почему Украину не принимают в НАТО Telegraph: Украину не принимают в НАТО из-за масштабной коррупции

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщила, что Киев за последние два года многое сделал «во имя реформ». Однако страны — члены НАТО не хотят приглашать в Альянс Украину из-за масштабной коррупции в государстве.

Пока они продолжают реализовывать эти реформы, мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритетная тема для многих из нас, — сообщил источник.

Для борьбы с коррупцией Украина пожертвовала частью суверенитета, заявила ранее глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина. Она добавила, что ее комитет стремится обеспечить институты по борьбе с коррупцией всем необходимым для «правильной и независимой» деятельности.

До этого депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил власти ЕС в сокрытии факта повальной коррупции на Украине. По его словам, Европейский суд аудиторов признал страну крайне коррумпированной, но в ЕС решили закрыть на это глаза.

Нарушения более чем на 10 млрд гривен выявили во время внутреннего аудита Министерства обороны Украины, информировал в январе глава ведомства Рустем Умеров. Он также напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ почти на полтора миллиарда гривен.