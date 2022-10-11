СМИ узнали об отказе Саудовской Аравии в просьбе США по добыче нефти WSJ: Саудовская Аравия отказала США в просьбе отложить сокращение добычи нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саудовская Аравия отказала США в просьбе отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти. Ранее Вашингтон обратился с соответствующим призывом к нефтедобывающим странам Персидского залива. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Вместо этого <...> королевство призвало союзников по ОПЕК утвердить сокращение производства. <...> Принц Мухаммед сказал своим советникам, что он не готов идти на большие жертвы ради администрации Байдена, — говорится в сообщении издания.

На минувшей неделе страны альянса ОПЕК+ на встрече в Вене договорились сократить добычу нефти на два млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года.

По информации WSJ, с принцем связывались чиновники Белого дома, а с руководителем Министерства финансов Саудовской Аравии общалась глава американского Минфина Джанет Йеллен. Вашингтон обещал королевству купить нефть на рынке для пополнения собственных стратегических запасов, но только в том случае, если цена на марку Brent опустится до $75 за баррель.

Сообщается, что на решение принца о независимой политике в сфере добычи энергоносителей повлияло письмо советника Госдепа США Амоса Хохштейна, обвинившего монарха в том, что тот не сдержал обещание и недостаточно нарастил добычу нефти после посещения королевства Джо Байденом.

Как рассказали источники, принц назвал план Запада по установлению потолка цен на нефть атакой на нефтедобывающие страны.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что американский президент Джо Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.