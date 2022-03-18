СМИ узнали об ошибке Байдена, грозящей «значительной потерей» для США

Переговоры Саудовской Аравии с Китаем относительно продажи нефти за юани вместо долларов являются очередной «потенциально значительной потереей», которую могут понести США по причине пренебрежительного отношения администрации президента Джо Байдена к стратегически важному союзнику. Такое мение выражено в редакционной статье американского издания The Wall Street Journal.

Как напомнили в WSJ, с 1974 года Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью исключительно в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Однако действующая администрация регулярно нарушала договорёности, что не могло не вызвать недовольство саудовцев. В качестве примеров таких нарушений издание называет прекращение поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, снятие с них статуса террористов, а также решение отложить запланированную продажу оружия Эр-Рияду.

Это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года, — отмечает издание.

Также журналисты полагают, что Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за новой сделкой, которую Байден согласовывает по иранской ядерной программе. И теперь Саудовская Аравия пересматривает сои позиции, поскольку пришла к выводу, что надеяться на Вашингтон не стоит.

Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США

В свою очередь, Пекин в случае успеха переговоров с Эр-Риядом сможет извлечь немаую выгоду. Журналисты полагают, что ошибки в отношениях с саудитами обнажили недостатки байденовской версии «добродетельного либерального интернационализма».