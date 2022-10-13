СМИ узнали об аварии с сухогрузом в Босфорском проливе NTV: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии с сухогрузом

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Босфорский пролив закрыт для движения судов. Об этом сообщил телеканал NTV. По данным СМИ, причиной закрытия стала авария сухогруза.

Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, — говорится в сообщении телеканала.

Других подробностей не приводится.

3 сентября сообщалось, что движение судов в Босфорском проливе приостанавливали из-за неисправности сухогруза, следовавшего на Украину. 107-метровое судно Briza бросило якорь в районе Кандилли. Позднее движение в проливе восстановили.

В августе сообщалось, что на выходе из Босфора в Черное море на сухогрузе Sun Unicorn под флагом Палау, который следовал в Россию, произошла механическая поломка. Судно было отбуксировано в безопасный район для выяснения причин неисправности и ремонта.