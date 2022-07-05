СМИ узнали о турецком расследовании происхождения зерна из Бердянска

Фото: Социальные сети

Турция начала расследование происхождения зерна, которое перевозилось на судне «Жибек Жолы» из Бердянска. Об этом сообщили агентство Bloomberg со ссылкой на информацию турецких чиновников. В настоящее время сухогруз стоит на якоре в порту Караса, он задержан по распоряжению местных властей, не пришвартован и не разгружен. Дальнейшие действия будут производиться после того, как Анкара выяснит откуда это зерно и каков был курс судна.

Источник агентства рассказал, что Турция с осторожностью относится к ситуации, поскольку она участвует в организации переговоров с ООН, Россией и Украиной по вывозу зерна из украинских портов. Эти переговоры по информации собеседника Bloomberg , могут пройти уже на следующей неделе.

О задержании «Жибек Жолы» сообщили 3 июля. Судно не смогло зайти в порт Сакарья про причине отсутствия нужных для этого разрешений. Корабль принадлежит казахстанской компании ЛЕЯ Express Shipping, ходит под российским флагом.

Арестовать сухогруз попросила Украина, которая считает, что оно причастно к «неделагльному экспорту украинского зена». По информации Генпрокуратуры страны, на борту корабля находится около семи тонн пшеницы.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с «Жибек Жолы» надо разбираться.