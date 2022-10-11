Журнал Foreign Policy узнал о том, что Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность их применения составляет порядка 300 километров. Письмо с соответствующим требованием направил в американский конгресс председатель Верховной рады Руслан Стефанчук после ракетного удара России по Украине 10 октября.
Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль, — говорится в письме.
Также спикер Рады попросил о поставках на Украину истребителей F-15 и F-16. Их предполагается использовать для создания «беспилотной зоны». Кроме того, Стефанчук призвал уделить внимание передаче систем ЗРК NASAMS.
Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.