СМИ узнали о тайной морской базе Китая в Камбодже WP: Китай скрыл строительство военно-моской базы в Камбодже

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Китай скрывает факт строительства новой военно-морской базы на территории Камбоджи. Об этом газете The Washington Post на условиях анонимности сообщили сразу несколько западных чиновников. По имеющимся данным, речь идёт об объекте в северной части базы Реам на юго-западе Камбоджи. На этой неделе там произойдёт закладка фундамента объекта.

Как рассказали источники WP, база станет вторым подобным объектом для Китая. Первая расположена в Джибути в восточной Африке. Организация базы в Индо-Тихоокеанском регионе представляется стратегически важной целью для Китая, поскольку государство рассматривает данный регион в качестве «законной и исторической сферы влияния».

Издание The Wall Street Journal писало о заключении соглашения о строительстве базы между Китаем и Камбоджей в 2019 году. При этом стороны не раскрывали информацию о подписании договора и даже опровергали эти данные. В настоящее время источник в Пекине подтвердил WP, что база будет частично использоваться китайскими военными. Не исключено, что на церемонии закладки фундамента Китай может признаться в финансировании расширени базы, но как будет использоваться уже готовый объект, Пекин не станет разглашать.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что США в последние годы фактически строили на Украине военно-морские базы. Объекты располагались на побережье Черного моря, поводом для их создания служила военная поддержка Киева