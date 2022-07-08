СМИ узнали о соглашении ФРГ и Канады по турбине для «Северного потока» Globe and Mail: Канада и ФРГ почти договорились вернуть РФ турбину для «Северного потока»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Канада и ФРГ близки к достижению договорённости по возврату в Россию газовой турбины для трубопровода «Северный поток». Ранее она была отправлена в Канаду для ремонта. Об этом со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации сообщила газета The Globe and Mail.

В публикации говорится, что Канада и Германия в настоящее время ведут переговоры с Украиной, выступающей против возвращения турбины в РФ. По словам источника издания, положительное решение может быть принято в ближайшие несколько дней. В то же время собеседник Globe and Mail подчеркнул, что для такого исход апереговоров сторонам «ещё многое предстоит сделать».

Официальная Оттава считает, что Россия располагает ещё одной турбиной, которую может ввести в эксплуатацию, но не делает этого ради экономического давления на Европу. Возврат турбины призван устранить данный рычаг давления, пишет издание.

Ранее сообщалось, что власти Украины просят Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Как утверждают в Киеве, передача турбины, которая в настоящее время находится в канадском Монреале на ремонте, станет нарушением санкций в отношении России.

В настоящее время газопровод «Северный поток», который остаётся главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона заявила об отсутствии опасений на этот счёт.