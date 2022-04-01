В Ирландии заявили о слежке за дипломатами из России

Ирландские службы безопасности в течение нескольких лет внимательно следили за деятельностью российских дипломатов, которых власти республики посчитали шпионами, сообщает Irish Independent. По информации издания, собранные разведданные при необходимости передавались органам безопасности дружественных стран, таких как США и Великобритания.

Досье хранятся на каждого человека, работающего в посольстве, в котором работает непропорционально много дипломатов для такого небольшого числа проживающих здесь российских граждан, — говорится в статье.

По словам авторов материала, контрразведывательная операция проводилась из здания по соседству с российской дипмиссией. При этом применялись новейшие технологии для прослушивания и наблюдения.

В конце марта власти Ирландии решили выслать четырёх российских дипломатов из страны. МИД Ирландии уведомил об этом посла России в республике Юрия Филатова. Формальной причиной названо нарушение 9-й статьи Венской конвенции. При этом глава ирландского МИД Саймон Ковени выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией продолжат быть открытыми. Это, по его мнению, является крайне важным для граждан обеих стран.

Российская дипмиссия ответила на действия ирландских властей, назвав их «абсолютно неприемлемыми». Посольство РФ в Дублине считает, что последние шаги Ирландии могут лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесён серьёзный ущерб в связи с участием республики в антироссийских санкциях ЕС.