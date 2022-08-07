СМИ узнали о скорых поставках США снарядов для HIMARS на Украину Reuters: США поставят на Украину снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $1 млрд

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Очередной пакет поддержки в области безопасности со стороны США в адрес Украины составит $1 млрд и станет одним из крупнейших к настоящему времени. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По их даным, Киев получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров М113.

Агентство отмечает, что пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО или они будут размещены там до поставок новых установок.

Также источники агентства отметили, что президент США Джо Байден пока не подписывал документ о выделении нового пакета военной помощи. Новый набор вооружений глава американского государства передаст Киеву в рамках полномочий направлять запасы Пентагона без одобрения конгресса в качестве ответа на ЧС.

Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн.В новый пакет вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.