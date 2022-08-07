СМИ узнали о скорой борьбе Европы и Азии за российский газ WSJ: Евросоюзу придется бороться с Азией за российский СПГ с приближением зимы

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Европе уже в ближайшие месяцы с большой долей вероятности придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Как полагают авторы публикации, ситуация для стран ЕС начнет ухудшаться с приближением холодов.

Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъём в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведёт к дальнейшему росту цен, — отмечается в статье.

Также в WSJ считают, что ухудшение жизни европейцев может оказать влияние на их поддержку Украины. Кроме того, авторы не исключают, что в станах Евросоюза к власти могут прийти политики и правительства, которые разрушат западную коалицию.

Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками, — подчеркнули в издании.

Ранее сообщалось, что Германия готова отказаться от российского газа, но для этого необходимо сократить потребление электроэнергии на 210 тераватт-часов. В качестве доказательства приводилось соответствующее исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана и его коллег из института IFO и Боннского университета.