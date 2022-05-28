СМИ узнали о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗО NYT: администрация Байдена решила передать Киеву РСЗО

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Администрация Белого дома приняла решение отправить на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник. По сведениям издания, системы войдут в ближайший пакет военной помощи.

Как рассказал источник издания. РСЗО включат в очередной пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Также имеются сведения о том, что вместе с РСЗО Киев получит современные мобильные ракетные установки.

При этом не уточнялось, какую именно систему могут поставить Украине. При этом NYT указывает, что чаще всего на экспорт идёт M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Дальность огня системы составляет от 70 до 500 километров, в зависимости от используемых боеприпасов. Установки могут комплектоваться управляемыми ракетами, управление которыми ведётся со спутника.

Накануне телекомпания CNN сообщила, что на следующей неделе США могут объявить о новых поставках оружия на Украину, куда, вероятно, включат в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО). Власти Украины неоднократно заявляли, что наиболее необходимыми в боях на Донбассе для них являются именно РСЗО, однако западные страны их до настоящего времени не поставляли.