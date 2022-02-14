СМИ узнали о расплате Киева за помощь Вашингтона

Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер заявил, что ажиотаж вокруг приписываемых России планов вторжения на Украину является расплатой для Киева за корыстные интересы руководства страны. Впервые США предупредили команду президента Зеленского о риске российской агрессии осенью 2021 года. По словам журналиста, об этом ему рассказали источники в окружении украинского лидера.

Американцы считали, что она произойдёт с вероятностью 80%. Украинцы на это не купились, — написал Шустер в своём аккаунте в Twitter.

Он добавил, что Украина решила воспользоваться ситуацией и добиться «помощи» от Запада.

Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много, — резюмировал журналист.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и о возможности помочь Киеву защититься от неё — это и смешно, и опасно.