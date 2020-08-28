СМИ узнали о причастности к убийству в Берлине экс-спецназовца ФСБ

https://static.news.ru/photo/944719bc-ea40-11ea-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Берлин, Германия Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat заявили, что установили личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова. Он подозревается в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.

Как сообщают СМИ, сообщником был 40-летний уроженец Москвы Роман Демьянченко, который, как и предполагаемый убийца, служил в «Вымпеле» ФСБ. Приводятся доказательства данной версии. Так, мужчина подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Красиков.

Демьянченко пользовался поддельным именем Роман Давыдов, считают расследователи. Именно на него в июле 2019 года он получил загранпаспорт в Брянске (там же документ выдавали Красикову), а затем и шенгенскую визу, по которой въехал в ЕС. У мужчины указано то же место работы, что и у Красикова, — петербургское ЗАО «Руст».

Личность Демьянченко установили благодаря фото «Давыдова» на визе и при помощи сервиса распознавания лиц. Авторы расследования считают, что вскрывшиеся факты подтверждают их версию — убийство Хангошвили организовал «Вымпел».

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Тиргартен. Следствие считает, что убийца подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета с глушителем. Некто Вадим К. был задержан по горячим следам. СМИ позже опознали его как Вадима Красикова. Москва отрицает связь с убийством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о существовании сообщника у Красикова немецкие СМИ сообщили 26 июля. Отмечалось, что в поле зрения немецких правоохранительных органов, которые расследуют убийство Хангошвили, попал некий Роман Д. Он якобы въехал на машине через Польшу 3 августа 2019 года и выехал «за две недели до убийства», то есть примерно 9 августа.