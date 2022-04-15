СМИ узнали о прибытии на Украину новой партии военной помощи США

Новые поставки военной помощи начали прибывать на территорию Украины. Эту помощь президент США Джо Байден пообещал в середине апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник в Белом доме.

Согласно информации высокопоставленного представителя американского Министерства обороны, первая партия оружия и техники должна была прибыть 15 апреля. В течение 24 часов украинские военные заберут оружие на границе и ввезут на территорию своей страны.

Президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.