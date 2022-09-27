СМИ узнали о предупреждениях США об атаках на российские газопроводы Spiegel: США предупреждали Германию о возможности атак на газопроводы в Балтийском море

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Некоторое время назад США предупреждали руководство Германии о возможной подготовке атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, эту информацию Берлину летом передавала американская разведывательная служба ЦРУ.

Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море, — сообщает издание.

Один из высокопоставленных представителей бундесвера также рассказал журналу, что проложенные под водой трубопроводы имеют очень большое значение для энергоснабжения, но при этом они практически никак не защищены от атак.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В дальнейшем телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва. Взрывы зафиксировали измерительные станции в Дании и Швеции.