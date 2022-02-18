СМИ узнали о повышении боеготовности войск НАТО из-за кризиса на Украине

Альянс НАТО повысил боеготовность солдат из-за «кризиса с Россией» и опасений по поводу возможного обострения на российско-украинской границе. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации источника, речь идёт о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF). В связи с повышенной боевой готовностью несколько тысяч солдат должны подготовиться к возможной передислокации в течение семи дней. В обычных условиях на эту процедуру отводится 30 дней.

В состав NRF входят наземные, воздушные и морские части, а также силы специального назначения. Последние предназначены для оказания оперативной поддержки операциям Альянса.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

В то же время, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.