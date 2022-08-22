СМИ узнали о поставках в Мали российских вертолетов и штурмовиков ТАСС: Россия поставила в Мали несколько вертолетов и штурмовиков

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Россия поставила Мали несколько вертолетов и штурмовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к тематике военно-технического сотрудничества (ВТС). В настоящее время власти этой страны ведут борьбу с международным терроризмом.

Это — не ВТС в его чистом виде, это — спецпроект. В партиях поставленной авиационной техники Мали были по несколько вертолетов и штурмовиков из наличия российского военного ведомства, — рассказал собеседник агентства.

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в МИД России сообщили, что намерены продолжать помогать в помощи с терроризмом законным властям Мали. Государство с лета 2020 года пережило два военных переворота.