СМИ узнали о поражении «Железного купола» Израиля ракетой «Хезболлы» Express: «Железный купол» Израиля поразила уже вторая ракета «Хезболлы»

Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

Источники британского издания Express сообщили 12 апреля, что «Железный купол» Израиля поразила уже вторая ракета, запущенная шиитским военным объединением «Хезболла». Они также предоставили видео этого момента, которое не представляется возможным верифицировать.

Официального подтверждения Тель-Авива пока не было, как и сообщения о жертвах или пострадавших. Наблюдатели утверждают, что из-за огромного масштаба предпринятой атаки израильская система противовоздушной обороны действительно могла не выдержать.

Бывший посол США в Йемене Джеральд Майкл Файерстайн предупредил, что Иран и его союзник «Хезболла» в Ливане могут попытаться сокрушить противоракетную оборону Израиля. Дипломат отметил, что ситуацию спровоцировала серия провокационных шагов Израиля против Ирана.

У «Хезболлы» есть множество ракет, у них много дронов и много оружия, которое они могут использовать. Конечно, если вы наносите удары из Ливана и Сирии, они могут в значительной степени накрыть весь Израиль, — констатировал бывший дипломат.

Но есть и другая точка зрения. Доктор Надер Хашеми отметил, что Иран, скорее всего, выберет «символическую» цель, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Он напомнил, что после убийства генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, Иран в ответ выпустил несколько ракет по американским военным базам. Были ранены, но не убиты солдаты США. Поэтому эксперт уверен в том, что Тегеран попытается нанести символический удар по целям, принадлежащим Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, что «Хезболла» за 20 минут выпустила в сторону севера Израиля по военной базе в Рамот-Нафтали около 50 ракет и десятки дронов.