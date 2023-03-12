СМИ узнали о попытке Киева взять контроль над Каховской ГЭС РИА Новости: Киев под предлогом угрозы взрыва ЗАЭС хочет зайти на Каховскую ГЭС

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Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Целью является обострение угрозы ядерной катастрофы и дальнейший ввод на станцию своих людей для обеспечения подконтрольной Украине части Херсонской области электроэнергией. Об этом сообщает РИА Новости на ссылкой на анонимные источники.

По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам. В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, <...> обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что украинское правительство сообщило о сбросе воды из водохранилища, что может привести к частичному обмелению водных объектов. В этой связи Киев инициировал создание экологической инспекции для формирования доказательной базы и обвинения РФ в целенаправленном сбросе воды.

При этом источник агентства заявил, что «истинными причинами процесса» является «повреждение механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ». При этом доводы украинской стороны об угрозе Запорожской АЭС, расположенной в 150 километрах от Каховской ГЭС, не выглядят обоснованными, поскольку эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора станции.

При этом главной задачей Киева представляется подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, а для этого Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев должен прекратить блокировать Каховское водохранилище. По его словам, необходимо восстановить водный баланс водохранилища, иначе игнорирование снижения уровня воды может привести к экологической катастрофе

При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра больше нет. По его словам, Каховскую ГЭС сумели надежно защитить от риска разрушения из-за украинских обстрелов.