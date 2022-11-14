СМИ узнали о планах США по будущему переустройству Европы Guardian: США решили сместить центр тяжести в Европе на Польшу и Украину

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Франция и Германия могут потерять свои лидирующие позиции в Европев связи со стремлением США переместить геополитический центр тяжести в Восточную Европу. Об этом пишет британское издание The Guardian. По данным автором материала, США активно направляют в регион деньги и технологии, требуя взамен «четкую позицию в отношениях с Китаем».

В материале говорится, что в настоящее время Польша и Украина объективно беднее Франции и Германии. Стать противодействующей силой в ЕС им поможет, как в былые времена это произошло с Южной Кореей, Японией и Западной Германией, спонсорство США которые «многое выиграют от передела политического порядка». Взамен этим странам надо лишь обозначить четкую позицию в отношении Китая, чего не сделают для Вашингтона Париж и Берлин.

Литва была готова рискнуть торговыми отношениями с Китаем, чтобы угодить Вашингтону, Украина и Чехия переключились на поставки ядерного топлива из США. Недавно Польша заключила контракт с американской компанией на строительство своей первой атомной электростанции, — приводит пример издание.

Также авторы статьи подчеркивают, что Западная Европа не гтова мириться со смещением геополитического центра тяжести и усилением влияния США на континенте. Так, Франция и Германия поддерживают политику стратегической автономии Европы и идею создания армии ЕС. Что касается России, та выдвигала идеи создания Евразийского союза от Владивостока до Лиссабона.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе нужно добиться большей автономии от США, дабы не оглядываться на результаты каждых выборов в этой стране. При этом она добавила, что это не означает большего дистанцирования от США.