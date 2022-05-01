СМИ узнали о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню FT: США и Великобритания обсудили снижение вероятности войны с Китаем из-за Тайваня

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Переговоры на высоком уровне провели в начале марта США и Великобритания. На них обсуждалось более тесное сотрудничество для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, встреча координатора Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбела и высокопоставленного представителя Совета по национальной безопасности по Китаю Лауры Розенбергер с представителями Великобритании прошла на Тайване. В ходе переговоров стороны впервые изучили планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Ситуация в Южно-Китайском море обострилась в марте 2021 года, когда Китай несколько раз обвинил США в том, что их корабли вошли ненадолго в территориальные зоны, которые Пекин считает своими. В свою очередь, Минобороны Тайваня неоднократно сообщало о нарушениях воздушного пространства самолётами Китая. Поднебесная отвечала, что самолёты просто принимали участие в учениях.

В октябре 2021 президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон встанет на сторону Тайваня при потенциальном нападении на него со стороны КНР.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты готовы обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой агрессии со стороны Китая. По его словам, Тайвань получил военной помощи на $20 млрд, начиная с 2017 года. Глава американского внешнеполитического ведомства также уточнил, что Вашингтон напрямую способствовал выделению стране экономической помощи в размере $2 млрд.