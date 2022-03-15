СМИ узнали о переговорах Шрёдера с Абрамовичем и Мединским в Москве

В ходе своего визита в Москву на прошлой неделе бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер встречался с бизнесменом Романом Абрамовичем и руководителем делегации России на переговорах с Украиной, помощником президента РФ Владимиром Мединским. Об этом стало известно немецкому изданию Bild.

По информации издания, общение с Абрамовичем прошло 10 марта в отеле «Балчуг». Обе стороны при этом попали в гостиницу через боковой вход.

Также издание сообщает о встрече Шрёдера с Мединским, однако время и место не приводятся. Кроме того, по данным Bild, 14 марта он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

О визите экс-канцлера в Москву ранее сообщило интернет-издание Politico. Оно не уточнило, с кем именно и где Шрёдер мог вести переговоры. По информации издания, он приезжал в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путины для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

Перед этим Шрёдер посетил Стамбул и встретился там с неким украинским политиком, чьё имя не называется. Известно, что он участвует в переговорах с РФ. В правительстве ФРГ изданию сообщили, что их не информировали об инициативе Шрёдера.

Также об отсутствии информации о визите Шрёдера в Москву сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Герхард Шрёдер занимал пост канцлера ФРГ в 1998–2005 годах. В настоящее время возглавляет совет директоров ПАО «НК „Роснефть“» и комитет акционеров Nord Stream AG.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться. По его словам, это трудно, но важно, позиции сторон уже звучат реалистичнее, но ещё нужно время.