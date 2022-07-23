СМИ узнали о планах переезда московского офиса «Сохнут» в Израиль Jerusalem Post: агентство «Сохнут» запустило план по переводу московского офиса в Израиль

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Еврейское агентство «Сохнут» приступило к разработке плана по релокации московского офиса в Израиль. Об этом пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на осведомлённый источник. Агентство занимается репатриацией в Израиль, работает с еврейскими общинами, ведёт образовательные курсы, детские и молодёжные программы.

Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации, — сообщается в публикации.

В газете уточнили, что такое решение было принято после просьбы минюста РФ ликвидировать агентство на территории России. По словам источника, сотрудники агентства, «образно говоря, собирают вещи и оценивают свои задачи и деятельность.

При этом в агентстве есть понимание, что в настоящее время решение сложной правовой ситуации, сложившейся вокруг России отсутствуют. В этой связи в «Сохнут» пытаются создать систему, которая позволила бы подавать заявки на репатриацию дистанционно.

Ранее главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». По данным Jerusalem Post, интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. Сообщалось, что в «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.