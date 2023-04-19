СМИ узнали о новом способе слежки Китая за США WP: КНР может использовать сверхзвуковые беспилотники для слежки за ВС США в регионе

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Китай готов использовать сверхзвуковые разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) WZ-8 для наблюдения за ВМС США в районе Тайваня. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на секретные материалы Пентагона и американской разведки, которые были опубликованы в соцсетях. Издание отмечает, что высокотехнологичные беспилотники могут встать на службу Пекину уже в самое ближайшее время, скорость их перемещения будет по меньшей мере в три раза быстрее скорости звука.

Как утверждает WP, в документах Национального агентства геокосмической разведки США говорится, что Вооруженные силы КНР достигли в данном вопросе существенных технологических успехов, что должно помочь им следить за американскими кораблями близ Тайваня и за военными базами в регионе. Современные беспилотники смогут собирать картографические данные в режиме реального времени и послужат для разработки стратегии КНР.

При этом в разведке США считают, что Народно-освободительная армия Китая уже создала первое поколение таких беспилотных аппаратов. В Пентагоне комментировать информацию отказались.

Ранее глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон заявил, что США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности к концу 2023 года. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух — земля». Ракета AGM-183 ARRW достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.