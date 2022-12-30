СМИ узнали о намерении США передать Украине новое вооружение Bloomberg: США планируют отправить Киеву боевые машины Bradley

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Агентство Bloomberg сообщило о том, что США рассматривают возможность передачи Украине БМП Bradley. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Также не вполне ясно, когда начнется использование БМП в случае их передачи.

Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин Bradley как части нового пакета военной помощи, - говорится в сообщении.

Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников. Отмечается, что Соединенные Штаты также пытаются мешать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение отправляется в Россию.

В свою очередь немецкое издание Der Spigel со ссылкой на Федеральное Министерство экономики написало, что в 2022 году кабмин Германии одобрил экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд. Из них €2,24 млрд были выделены Киеву на нужды Украины в ходе боевых действий — это свыше четверти от всего вооружения.