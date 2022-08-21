СМИ узнали о кризисе в отношениях США и Израиля из-за СВПД Axios: в отношениях США и Израиля назревает кризис из-за переговоров по СВПД

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В настоящее время отношения между США и их главным союзником на Ближнем Востоке Израилем переживают период напряжённости. Это происходит на фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, Израиль выступает против сделки, в связи с чем достигнутые подвижки в переговорах сторон заставляют государство беспокоиться о том, что Штаты могли пойти на такие уступки Ирану, которые не отвечают израильским интересам.

В то же время в Белом доме за последнюю неделю прошла серия переговоров с представителями Израиля, дабы там могли убедиться, что никаких новых уступок Ирану сделано не было. При этом Вашингтон до настоящего времени не испытывает стопроцентной уверенности в восстановлении сделки.

Ранее стало известно, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР), являющийся одной из элитных частей вооружённых сил страны, из списка террористических организаций в США в ходе переговоров по восстановлению СВПД. Данное требование являлось камнем преткновения в переговорах по восстановлению ядерной сделки.