СМИ узнали о конфликте Зеленского с партнерами из-за «вторжения» РФ

Киев «поскандалил» с партнерами из-за нагнетания об угрозе войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителяи паламентской фракции «Слуга народа». Об этом со ссылкой на источник сообщило издание «Страна.ua». Однак в результате, по данным СМИ, союзники смогли прийти к взаимпониманию.

Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что глава государства пытался объяснить участникам встречи, что страной «играют», а она сопротивляется. Он также призвал «показать своим примером», что никто не будет убегать. По словам источника, речь Зеленского была вдохновляющей.

Владимир Зеленский 14 февраля выступил с обращением к нации. Он сообщил, что решил сделать 16 февраля — день, на который Запад «назначил» российское вторжение в страну — Днём единения Украины.

Ранее помощник президента США по безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать «вторжение» на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.

В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении России вторгнуться на территорию Украины.