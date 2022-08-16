СМИ узнали о готовности банков США возобновить торги облигациями РФ Bloomberg: JPMorgan и Bank of America желают вернуться к работе с российскими облигациями

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Российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, готовы торговать все большее число банков Уолл-Стрит. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По имеющимся данным, среди этих банков фигурируют JPMorgan и Bank of America.

На прошлой неделе Bank of America направил инвесторам записку, что готов выступить посредником в операциях по выходу с российского рынка, — говорится в материале агентства.

Желание торговать российскими облигациями возникло после разъяснения министерства финансов США. Там, в частности, сообщили, что закрытие позиций физическими лицами не нарушит санкций, введенных Штатами в отношении России.

Ранее стало известно, что российское Министерство финансов планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в III квартале 2022 года и выйти на нормальные объёмы заимствований с 2023 года. По данным источников, возобновление размещения облигаций возможно после одобрения бюджетных проектировок, которые правительство должно согласовать к сентябрю.