СМИ узнали о давлении НАТО на Турцию из-за Швеции Reuters: НАТО в последние дни активно пыталось убедить Турцию одобрить членство Швеции

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Представители стран-участниц НАТО в последние дни активно взаимодействовали с Турцией, стараясь убедить ее одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источник в правительстве западных стран. Стокгольм подал заявку на вступление в блок после начала специальной военной операции РФ на Украине, отказавшись от многолетнего нейтралитета, однако Анкара воспротивилась этому вступлению.

В последние дни различные официальные лица из стран НАТО работали над Турцией в попытке получить одобрение Анкары, — сообщили в агентстве.

При этом источник подчеркнул, что пока остается неясным, одобрит ли Турция членство Швеции до проведения саммита НАТО в Вильнюсе. Мероприятие намечено на 11-12 июля.

В конце января 2023 года активисты сожгли Коран перед посольством Тyрции в Стокгольме. Акция была согласована местными властями. Организатором выступила ультраправая партия Stram Kurs. После этого власти Турции заявили, что не одобрят вступление Швeции в НАТО. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон извинился перед мусульманами и выразил сочувствие вcем, кого оскорбила акция с сожжением Корана.

На днях полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама 28 июня. Правоохранители сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.