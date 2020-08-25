СМИ узнали, кого из звёзд и политиков лечили в «Шарите»

https://static.news.ru/photo/f9c4ee08-e735-11ea-b125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Клиника «Шарите», название которой с французского переводится как «милосердие», пользуется большой популярностью у зарубежных и российских политиков. Здесь наблюдался у кардиологов Борис Ельцин, проходили обследование Михаил Горбачёв и будущий президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

Лечение в клинике стоит порядка 400 тыс. рублей в сутки. Это комплекс в четырёх районах Берлина, который был основан в 1710 году как чумной госпиталь. При фашистах там проводили эксперименты над людьми, пишет Life. Там в сериале «Семнадцать мгновений весны» рожала радистка Кэт.

Большая часть немецких нобелевских лауреатов в области медицины работали именно в «Шарите», после чего клиника стала привлекательной для арабских миллиардеров, европейских бизнесменов и политиков.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штанмайер в этой клинике пожертвовал почку жене. Тут же лечила колено Ангела Меркель после неудачного падения на лыжах. В «Шарите» боролся с раком Михаил Задорнов. Туда же обратился в 2004 году Виктор Ющенко (на тот момент ещё не президент Украины), у которого немецкие врачи сразу же диагностировали отравление. В итоге это помогло ему выиграть выборы, но на днях депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что немцы сфальсифицировали результаты анализов Ющенко.

Юлия Тимошенко приезжала в «Шарите» после освобождения из тюрьмы, она якобы испугалась убийства и лечила смещение позвоночных дисков в Германии. Российские оппозиционеры жалуют эту немецкую клинику: основатель «Медиазоны» и участник панк-группы Pussy Riot Пётр Верзилов попал в «Шарите», когда у него пропали зрение и речь. Немецкие врачи тут же заявили об отравлении Верзилова.

Неудивительно, что именно сюда привезли Навального, делает вывод издание. И тем более не вызывает удивления диагноз немецких врачей об отравлении оппозиционера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что омские врачи вводили Алексею Навальному атропин, который действительно является противоядием. Такая версия прорабатывалась медиками, хотя внешних признаков отравления у оппозиционера они не наблюдали.