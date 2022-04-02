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СМИ узнали, когда ЕС обсудит новые санкции против России

Financial Times: Евросоюз обсудит новые санкции против России 6 апреля
04:24, 04 апреля 2022
СМИ узнали, когда ЕС обсудит новые санкции против России Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
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Вопрос введения новых санкций против России представители Евросоюза обсудят, предположительно, в среду, 6 апреля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Среди мер, которые могут включить в очередной пакет санкций, государства — участники блока предлагали точечные санкции, запрет на использование судами из РФ портов Евросоюза, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоресурсов — угля, нефти, газа.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, сообщил, что новый, пятый по счёту, пакет санкций в отношении России может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка страны. Он добавил, что санкции будут охватывать весь спектр — «от персональных до технологической продукции».

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что правительство Великобритании намерено ужесточить санкции против России и увеличить военную поддержку Украине. Премьер обвинил военных из РФ в нападении на мирное население в украинских Ирпене и Буче и добавил, что будет добиваться расследования этих случаев Международным уголовным судом.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

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