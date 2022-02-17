СМИ узнали, как США используют кризис вокруг Украины в собственных целях

Нагнетая ситуацию вокруг гипотетического вторжения России на Украину, США «убивают двух зайцев» одновременно. Они сплачивают страны НАТО и при этом «закручивают гайки» в отношении РФ. Такое мнение исследователя из Китайской академии социальных наук приводит газета Global Times.

Поскольку в настоящее время европейские члены НАТО всё больше отдаляются от США, то Вашингтон стремится использовать украинский кризис, чтобы отдалить Россию от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над организацией, — заявил автор статьи.

Издание отмечает, что США имеют достаточное количество рычагов для оказания влияния на небольшие государства Евросоюза. Однако Вашингтон обеспокоен неуступчивостью со стороны крупных игроков в регионе — в частности, Франции и Германии. Они способны изменить намеченный курс европейско-американских отношений.

США отчаянно пытаются не допустить строительства трубопровода «Северный поток — 2», чтобы Россия и Германия не могли сформировать экономического партнёрства, — говорится в материале.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражали обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Британская газета Mirrоr опубликовала статью о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirrоr подобный материал выходил у таблоида Sun. Позже издания признали, что вторжение не состоялось. Однако затем американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.