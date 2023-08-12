СМИ узнали, как СБУ сдала своего морпеха России под видом шпиона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал РИА Новости о том, что сослуживцы бросили его при отступлении в Херсонской области, после чего СБУ завербовала его на российской территории как агента и сдала российским военным. По мнению военнослужащего, его обманули и поступили, «как с пушечным мясом».

Как рассказал Реул, в 2022 году его подразделение попало под обстрел российских войск в районе населенного пункта Копани под Херсоном. В результате халатного отношения офицеры забыли солдата на подконтрольной России территории. В результате он спрятал оружие и поселился там как гражданский житель, не выдавая свою принадлежность к ВСУ. Однако через шесть месяцев киевские спецслужбы вышли на Реула и завербовали его для работы в качестве агента на российской территории.

По словам украинца, ему давали задания выяснять координаты дислокации войск РФ. Взамен кураторы обещали переправить его на подконтрольную Украине территорию. Через некоторое время Реул получил задание собрать данные о деятельности российской армии в Каховском районе. Передачу информации он осуществлял по двум каналам — через мессенджер WhatsApp и через карточную онлайн-игру «Дурак». После выполнения задания куратор из СБУ предложил Реулу эвакуироваться на украинскую территорию.

Дали номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной «Галичина». Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил России, — недоумевает военнослужащий.

Он посетовал, что в результате его обманули, использовав, «как пушечное мясо».

Ранее Белгородский областной суд вынес приговор уроженцу Украины по обвинению в государственной измене. Мужчина получил 12,5 года тюремного заключения. По информации следствия, он собирал данные о передвижении военной техники и российских военнослужащих для иностранной разведки. Полученную информацию обвиняемый передавал через электронную связь. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.