СМИ узнали, как Макрон вносит раскол между США и Европой Hill: контакты Франции и Китая показывают нарастающий раскол между Европой и США

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Контакты между Францией и Китаем на высоком уровне высвечивают напряженность, которая нарастает между Европой и США в вопросе их отношения к Пекину. Об этом пишет издание The Hill. Авторы, в частности, отмечают, что визит Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Вэня, что подчеркивает противоречия Вашингтона и ЕС в данном вопросе.

В то время как администрация Байдена и законодатели обеих партий описывают Си как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином, — говорится в материале.

По словам одного из французских дипломатов, которого цитирует издание, визит Макрона в сопровождении представителей французских деловых кругов показывает нацеленность Парижа на поддержание экономических связей с Китаем — несмотря на утверждения о том, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия России.

В то же время западные критик отмечают, что стремление Макрона укрепить экономические связи с КНР подрывает усилия вынудить Си Цзиньпина занять жесткую позицию в отношении Москвы.

Издание также отмечает, что «ястребиный» подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен считается более соответствующим взглядам Центральной и Восточной Европы, не разделяющих позицию Франции и ФРГ в отношении Китая.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону разработать план по урегулированию конфликта на Украине. Политик заявил, что после проведения этой работы Пекин поддержит предложения французской стороны.