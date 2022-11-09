СМИ узнали детали визита Салливана в Киев NBC: Салливан на встрече с Зеленским говорил об урегулировании конфликта с Россией

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским попытался прояснить вопрос дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Салливан совершил необъявленный визит в Киев на минувшей неделе.

Согласно сообщению Совета национальной безопасности Белого дома, встречи советника главы американского государства должны были «подчеркнуть неизменную поддержку США Украины и ее народа». При этом два человека, знакомые с ходом переговоров, а также один из представителей украинского правительства рассказали телеканалу, что в поцессе общения с Зеленским Салливан затронул вопрос того, как закончится конфликт с РФ и возможно ли при этом дипломатическое решение.

Он немного зондировал почву, — пояснил один из собеседников телеканала.

По словам украинского чиновника, в ходе общения Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования проблемы. При этом он подчеркнул, что рычаги влияния Украины будут усилены, если она заявит о готовности к переговорам. Также представитель Белого дома подчеркнул, что Киев тем вернее сможет сохранить поддержку Белого дома, чем активнее станет позиционировать себя как сторона, желающая достичь прекращения конфликта с помощью дипломатии.

СМИ также рассказало, что США и западные союзники обсудили вариант посредничества в переговорах между Киевом и Москвой со стороны президента Турции Эрдогана. По словам американских источников, сам глава Турции уже выразил готовность выступить в данной роли.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия сохраняет точечные контакты с США. По ее словам, Москва и Вашингтон общаются по тем вопросам, которые «вызывают необходимость их ведения». При этом она подчеркнула открытость России «к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес».