СМИ узнали дату голосования в ООН по резолюции России по Украине

Голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Укаине пройдёт в пятницу. 18 марта. Об этом РИА Новости сообщили источники в Совбезе. Проект резолюции был представлен 15 марта, ранее ожидалось, что голосование состоится через два дня.

Голосование пройдет в пятницу, — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель СБ ООН сообщал, что голосование ожидается провести в четверг, 17 марта. Накануне по тексту прошли консультации членов Совбеза.

Проект резолюции СБ ООН Россия представила 15 марта, во вторник. Согласно тексту документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Совбез призывает к прекращению огня, достигнутому путём переговоров «для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также к тексте говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, в том числе гуманитарного персонала и тех, кто находится в уязвимом положении, включая женщин и детей.

Кроме того, резолюция призывает не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов и не устанавливать их в густонаселённых районах.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже заявила, что не поддержит российский проект.