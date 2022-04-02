СМИ узнали, что Зеленский отверг возможность избежать конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский имел возможность предотвратить конфликт с Украиной, но не воспользовался этим. Он отверг предложение канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от вступления НАТО. Об этом стало известно The Wall Street Journal. Последняя попытка урегулировать конфликт между Москвой и Киевом предпринималась 19 февраля.

На встрече в Мюнхене 19 февраля он (Шольц) сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины, — пишет WSJ.

Однако президент Украины отказался и заявил, что большинство жителей страны поддерживают вступление в НАТО.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что трудности мировой экономики, начавшиеся из-за пандемии коронавируса, в настоящее время усугубляются ситуацией на Украине. По его словам, через пять недель после начала спецоперации РФ уже видны последствия, к которым она привела не только в этих двух странах, но и за их пределами.